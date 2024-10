En plus de célébrer les 10 ans du lancement d’Apple Pay, Apple annonce plusieurs nouveautés qui sont ou qui vont être disponibles. Malheureusement pour nous, plusieurs éléments concernent uniquement les États-Unis pour le moment.

Des nouveautés de paiement avec Apple Pay

Avec iOS 18, les utilisateurs éligibles peuvent désormais accéder aux options de prêt d’Affirm aux États-Unis et de Monzo Flex au Royaume-Uni lors du paiement avec Apple Pay en ligne et dans les applications sur iPhone et iPad. Et à partir d’aujourd’hui, les utilisateurs éligibles aux États-Unis et au Royaume-Uni ont également la possibilité d’accéder aux options de paiement flexibles de Klarna directement lors du paiement en ligne et dans les applications.

À l’avenir, les utilisateurs pourront également accéder à des options de paiement qui sont échelonnées à partir de cartes de crédit ou de débit éligibles lorsqu’ils effectueront des achats en ligne avec Apple Pay aux États-Unis avec Citi, Synchrony, et chez tous les émetteurs d’Apple Pay éligibles et participants avec Fiserv ; en Australie avec ANZ ; à Singapour avec DBS ; en Espagne avec CaixaBank ; et au Royaume-Uni avec HSBC, NewDay et Zilch, avec d’autres émetteurs à suivre. Les utilisateurs canadiens auront également accès aux options de paiement flexibles de Klarna au moment de payer avec Apple Pay en ligne et dans les applications sur iPhone et iPad.

En outre, avec iOS 18, les utilisateurs d’Apple Pay aux États-Unis peuvent désormais échanger des récompenses avec des cartes de crédit Discover éligibles lorsqu’ils règlent leurs achats avec Apple Pay en ligne et dans les applications. À l’avenir, ils pourront également échanger des récompenses pour des achats effectués avec Apple Pay aux États-Unis avec Synchrony et parmi les émetteurs d’Apple Pay éligibles et participants avec Fiserv et FIS, et à Singapour avec DBS. D’autres émetteurs suivront.

Support pour les navigateurs tiers et plus obligatoirement Safari

Les utilisateurs peuvent désormais payer avec Apple Pay sur des navigateurs Web tiers et sur ordinateur. Au moment de payer, les utilisateurs seront invités à utiliser leur iPhone ou leur iPad pour scanner un code et pourront ensuite effectuer le paiement en toute sécurité avec Apple Pay sur l’iPhone ou l’iPad. Et avec Tap to Provision, il est encore plus facile pour les utilisateurs d’ajouter une carte bancaire à l’application Cartes d’Apple en tapant simplement leur carte éligible à l’arrière de leur iPhone.

Enfin, les clients américains pourront dès 2025 voir leur solde PayPal dans l’application Cartes d’Apple lorsqu’ils utiliseront leur carte de débit PayPal, ce qui leur donnera plus de visibilité et de confiance lors de leurs achats.