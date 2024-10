Plusieurs utilisateurs avec un iPhone 16 ou 16 Pro se plaignent de l’autonomie, évoquant des problèmes pour la durée. Les témoignages sont notamment sur les forums d’Apple et sur Reddit. Il y a également des personnes se plaignant avec des iPhone plus anciens tournant sous iOS 18.

Il en ressort que l’autonomie des iPhone 16 ou des autres modèles avec iOS 18 peut fondre comme neige au soleil. Une personne indique :

Plusieurs personnes disent avoir la même situation :

J’ai un problème assez similaire. C’était ma deuxième journée complète. J’ai écouté de la musique pendant les 2 premières heures et demie de ma journée (avec moins de 45 minutes de temps d’écran) et j’ai réalisé que mon autonomie était à 68%. C’était la norme pour mon iPhone 11 vieux de 4 ans que je viens d’échanger.

Encore une autre personne déclare :

La même chose pour moi. J’ai eu l’iPhone 13 Pro avec 70% de batterie restante. Mais mon nouvel iPhone 16 Pro se vide plus vite que mon iPhone 13 Pro. Ma compagne a pris un iPhone 16, et même si elle l’utilise plus, le mien se vide plus vite. Par exemple nous l’utilisons tous les deux en même temps et son autonomie est à 99% alors que la mienne est à 93%.