Apple se lance réellement dans l’intelligence artificielle avec sa plateforme Apple Intelligence, mais tout n’est pas parfait et certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles au départ. En effet, il faudra attendre des mises à jour, dont certaines n’arriveront pas avant 2025, alors que les fonctions ont été présentées en juin lors de la WWDC 2024.

Apple Intelligence est en retard sur la concurrence

Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple sait très bien qu’il reste beaucoup de travail, au point que plusieurs employés estiment que la société a deux ans de retard pour l’IA générative par rapport à la concurrence (OpenAI, Google, etc). Même des études internes vont dans cette direction.

L’une des études internes d’Apple montre que ChatGPT d’OpenAI est 25% plus précis que Siri et peut répondre à 30% de questions en plus.

Apple Intelligence fera ses débuts avec iOS 18.1 sur iPhone, iPadOS 18.1 sur iPad et macOS 15.1 sur Mac. Les mises à jour devraient être disponibles le 28 octobre si l’on en croit une fuite. Au départ, seulement quelques fonctionnalités seront disponibles, notamment tout ce qui concerne les outils pour retravailler un texte (changer le ton, la grammaire, etc). Mais d’autres arriveront plus tard, comme l’intégration de ChatGPT, le nouveau Siri, la recherche visuelle et plus encore.

Apple Intelligence a la particularité de fonctionner en local sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac, là où d’autres (comme ChatGPT) se reposent sur une connexion Internet obligatoire. L’IA d’Apple nécessite au moins un appareil avec la puce A17 Pro (iPhone 15 Pro/Pro Max et iPad mini 7) ou un Mac et iPad avec la puce M1.

Il sera intéressant de voir si Apple pourra rattraper son retard dans le monde de l’IA, sachant que celui-ci progresse très vite. Gurman est pour le coup confiant : « [Apple] dispose d’une marque très appréciée, de ressources presque illimitées et d’un historique de réussite (voir Apple Plans). À un moment donné, Apple développera, embauchera ou acquerra des entreprises d’IA de premier plan ».