Apple vient de proposer au téléchargement iPadOS 18.0.1 pour l’iPad mini 7, qui sera disponible demain à l’achat. Les tests ont été publiés il y a quelques heures.

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPadOS ont déjà eu le droit à iOS 18.0.1 et iPadOS 18.0.1, et ce depuis le début du mois. Le numéro de build était 22A8370. Aujourd’hui, Apple propose une version spécifique à l’iPad mini 7 avec le numéro de build 22A8380. C’est donc différent, mais il est probable que les légères différences sont uniquement liées à l’iPad mini 7. Il serait étonnant qu’Apple en ait profité pour corriger d’autres bugs par exemple.

Pour rappel, iOS 18.0.1 propose les améliorations suivantes :

Dans certaines circonstances, l’écran tactile pouvait momentanément ne plus répondre sur les modèles d’iPhone 16 et d’iPhone 16 Pro.

La caméra pouvait bloquer lors de l’enregistrement d’une vidéo en mode macro sur la caméra ultra grand angle en 4K avec l’option HDR désactivée sur les modèles d’iPhone 16 Pro.

L’app Messages pouvait se fermer inopinément lors de la réponse à un message avec un cadran d’Apple Watch partagé.

Les performances de certains modèles d’iPhone pouvaient être altérées en raison d’un problème avec l’allocation de mémoire.

Pour iPadOS 18.0.1, Apple a listé deux éléments :