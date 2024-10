L’iPad mini 7 est apparu sur Geekbench et les premiers benchmarks montrent bien que la nouvelle tablette tourne sous iPadOS 18.0 et non iPadOS 18.1. Ainsi, Apple Intelligence n’est pas disponible au lancement.

Le mois dernier, une fuite a indiqué que l’iPad mini 7 aurait le droit à une version dédiée d’iPadOS 18, avec un numéro de build différent de celui pour les autres iPad et iPhone. Il n’est pas encore possible de confirmer cette information, mais il est au moins certain que la tablette tourne sous iPadOS 18.0 au lancement et non iPadOS 18.1.

La mise à jour iPadOS 18.1 (et iOS 18.1 sur iPhone) se veut plus intéressante, puisqu’elle est la première à intégrer Apple Intelligence (sauf dans les pays de l’Union européenne). Mais les premiers utilisateurs ne pourront pas profiter de l’IA. Heureusement pour eux, ils n’auront pas beaucoup à attendre.

En effet, Apple a dit que l’iPad mini 7 sera commercialisé le 23 octobre. Le groupe a aussi fait savoir qu’iOS 18.1 et iPadOS 18.1 seront disponibles en octobre, sans pour autant communiquer une date précise. Mais si l’on en croit quelques indiscrétions, la mise à jour sera disponible au téléchargement le 28 octobre, soit quelques jours après la sortie de la tablette.

Malheureusement pour les personnes dans l’Union européenne, iOS 18.1 sera une mise à jour un peu moins intéressante. Il y a malgré tout quelques petites nouveautés ici et là.