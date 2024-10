Apple a revu à la baisse ses commandes d’iPhone 16 auprès des fournisseurs, avec 10 millions de modèles en moins selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Cela concerne surtout les iPhone 16 et 16 Plus, et non les modèles Pro.

Les 10 millions d’iPhone 16 en moins concernent le quatrième trimestre de 2024 et le premier semestre de 2025. Par conséquent, la production des iPhone 16 pour le deuxième semestre de 2024 est désormais estimée à 84 millions d’exemplaires (contre environ 88 millions précédemment).

À la suite de ces réductions, la production totale d’iPhone pour le quatrième trimestre de 2024, le premier trimestre de 2025 et le deuxième trimestre de 2025 est maintenant prévue à environ 80 millions, 45 millions et 39 millions d’unités, respectivement, ce qui représente une baisse en glissement annuel. Ce fut environ 84 millions, 48 millions et 41 millions au quatrième trimestre de 2023, au premier trimestre de 2024 et au deuxième trimestre de 2024, respectivement.

Selon Kuo, les revenus de l’iPhone devraient être sous pression au premier semestre de 2025 en raison d’une baisse des livraisons en glissement annuel et d’un assortiment de produits moins favorable en raison du lancement de l’iPhone SE 4.

Certains analystes ont assuré qu’Apple Intelligence donnerait un coup de pouce aux ventes des iPhone 16. Kuo n’est pas de cet avis sur le court terme et estime que les données qu’il partage lui donnent raison. Il pense cependant que l’IA en local sera un point positif sur le long terme. Il ajoute qu’une version payante d’Apple Intelligence est possible. Enfin, il estime qu’Apple ne peut pas se reposer que sur l’IA et qu’il va falloir quelques innovations pour booster les ventes à l’avenir.