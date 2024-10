Apple veut s’aventurer de plus en plus dans le milieu de la santé et le prouve une nouvelle fois avec un test cette année d’une application conçue pour aider les personnes atteintes de prédiabète à gérer leur alimentation et à modifier leur mode de vie, selon Bloomberg.

Une application pour la glycémie

Apple a testé l’application sur certains employés en début d’année, mais n’a pas l’intention de la proposer au public. Au lieu de cela, Apple pourrait intégrer la technologie dans de futurs produits de santé, tels que son lecteur de glycémie non invasif.

Les employés qui ont participé à ce test ont dû confirmer qu’ils étaient prédiabétiques à l’aide d’une analyse de sang. Cela signifie qu’ils ne souffrent pas actuellement de diabète, mais qu’ils risquent de développer la version de type 2 de la maladie. Dans le cadre du test, ils ont surveillé activement leur glycémie à l’aide de différents appareils disponibles sur le marché et ont ensuite enregistré les variations du taux de glucose en réponse à la prise d’aliments.

L’idée derrière ce système est de montrer aux consommateurs comment certains aliments peuvent affecter la glycémie, dans l’espoir d’inspirer des changements susceptibles d’éloigner le diabète. Par exemple, si les utilisateurs enregistrent qu’ils ont mangé des pâtes au déjeuner et que leur glycémie a augmenté, ils pourraient être invités à arrêter de manger des pâtes ou à passer aux protéines.

Le test de l’application est actuellement en suspens. Apple teste maintenant d’autres fonctionnalités de santé. Mais la pratique est similaire à d’autres fonctionnalités. Par exemple, la fonction de détection d’apnée du sommeil a été testée avec plusieurs employés avant d’être disponible au public.

Pour rappel, Apple travaille depuis plus de dix ans sur une technologie non invasive de surveillance de la glycémie. L’année dernière, il a été rapporté qu’Apple avait franchi plusieurs « étapes importantes » dans le cadre de ces travaux. L’entreprise a investi des centaines de millions de dollars dans le projet, qui est actuellement mené dans le cadre de son groupe de technologies matérielles.