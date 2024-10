Apple fait savoir qu’il est possible de brancher sur l’iMac M4, annoncé cette semaine, un écran 8K qui a un taux de rafraichissement de 120 Hz. C’est le premier Mac à prendre en charge ce type d’écran.

De fait, l’iMac M4 arrive à faire mieux que les MacBook Pro, Mac Studio et Mac Pro, qui sont des modèles haut de gamme. Au mieux, ces modèles supportent des écrans 8K à 60 Hz. Mais aucun ne prend en charge un moniteur 8K à 120 Hz.

Seul l’iMac peut donc y arriver avec sa puce M4. Mais il ne sera (logiquement) pas le seul. En effet, Apple doit annoncer cette semaine de nouveaux Mac mini et MacBook Pro avec la puce M4 et ses variantes. On imagine bien que ces modèles géreront aussi un écran 8K de 120 Hz.

Apple ne propose même pas d’écran 8K à 120 Hz, du moins pas encore. Le moniteur Pro Display XDR se veut 6K à 60 Hz, tandis que le moniteur Studio Display est 5K à 60 Hz. Un potentiel nouveau Pro Display XDR ou Studio Display pourrait donc proposer le support du 120 Hz. Mais aucune rumeur particulière ne suggère un lancement prochain de ce type de produits.

Il y a un élément à prendre en compte : Apple dit que le support pour l’écran 8K de 120 Hz nécessite d’avoir un iMac M4 avec 10 cœurs au niveau de la puce graphique (GPU). Ainsi, il faut au moins débourser 1 749 euros pour avoir le droit. Ceux qui prennent l’iMac de base avec 8 cœurs à 1 499 euros ne pourront pas connecter un écran 8K à 120 Hz.