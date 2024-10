Apple profite du lancement du nouveau Mac mini avec la puce M4 Pro, la première à supporter le Thunderbolt 5, pour mettre en vente un câble Thunderbolt 5.

Voici comment Apple présente son câble :

Avec son design tressé noir qui s’enroule sans s’emmêler, ce câble de 1 mètre prend en charge le transfert de données Thunderbolt 5 jusqu’à 120 Gbit/s, les transferts de données Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et USB 4 jusqu’à 40 Gbit/s, le transfert de données USB 3 jusqu’à 10 Gbit/s, la sortie vidéo DisplayPort 2.1 et une puissance d’alimentation jusqu’à 240 W.

Utilisez ce câble pour connecter un Mac doté de ports Thunderbolt 3, 4 ou 5 (USB‑C) à des appareils et écrans compatibles Thunderbolt (USB‑C) et USB, tels que le Studio Display, le Pro Display XDR, des stations d’accueil et des disques externes. Vous pouvez aussi utiliser ce câble pour connecter à votre Mac des modèles d’iPhone et d’iPad avec USB‑C.