Apple est une nouvelle fois le plus gros vendeur de tablettes au monde avec l’iPad. Mais la progression d’une année sur l’autre a été légère au troisième trimestre, selon les données du cabinet IDC.

Au troisième trimestre de 2024, Apple a vendu 12,6 millions d’iPad, contre 12,4 millions d’exemplaires un an plus tôt. La hausse est de seulement 1,4%. Sa part de marché a également pris un coup en passant de 37,7% à 31,7%. Cela s’explique notamment par la concurrence qui a su progresser.

La rentrée scolaire a contribué à stimuler les ventes du nouvel iPad Air. Les performances du nouvel iPad Pro ont été inférieures aux attentes selon IDC car ses prix sont trop élevés et peu attrayants dans les marchés émergents.

Pour sa part, Apple ne communique pas publiquement les données de ventes de ses produits. Mais le groupe a récemment annoncé que les iPad ont généré un chiffre d’affaires de 6,95 milliards de dollars, en hausse de 7,92% sur un an.

Samsung a été le deuxième vendeur de tablettes avec 7,1 millions de produits vendus, en hausse de 18,3% sur un an. Amazon est troisième avec ses produits Fire et 4,6 millions de ventes, soit une hausse de 111,3%. Les ventes ont donc plus que doublé et cela s’explique essentiellement par son évènement commercial Prime Day.

En quatrième position, on retrouve Huawei avec 3,3 millions de ventes, en hausse de 44,1%. Et Lenovo vient boucler le top 5 avec 3 millions de ventes, en hausse de 14,7%.

Au total, il y a eu 39,6 millions de tablettes vendues au cours du troisième trimestre de 2024, ce qui représente une hausse de 20,4% sur un an.