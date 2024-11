Les dirigeants des grandes entreprises technologiques ont rapidement félicité Donald Trump pour sa large victoire aux présidentielles US, cherchant visiblement à renouer des liens avec le président élu, sans même parler de l’enthousiasme d’Elon Musk, le plus fervent soutien du 47ème président américain. Les CEO d‘Amazon, Apple, Google, Meta et Microsoft ont ainsi partagé des messages de soutien en ligne (auxquels Musk a réagi avec enthousiasme). Ces soutiens ne seraient pas que de façade : de nombreuses entreprises technologiques ont été soumises à une forte pression réglementaire de l’administration Biden et le retour de Trump aux affaires annonce sans doute un environnement plus favorable pour les géants de la tech.

Pour nombre d’analystes, le second mandat de Trump devrait déclencher une vague de fusions d’entreprises et d’investissements, des rachats auparavant bloqués par les mesures réglementaires de Joe Biden ou la FTC de Lina Khan . La patronne « anti-fusion » de la FTC ainsi que Jonathan Kanter du DOJ ont joué un rôle clé dans le blocage ou les tentatives de blocage de certaines fusions (comme Activision Blizzard King). Avec le retour de Trump, ces mêmes grands groupes technologiques s’attendraient à un allègement réglementaire, ce qui devrait in fine renforcer la confiance des banques d’investissement et entraîner une augmentation de l’activité sur les marchés. Le mandat de Lina Khan à la FTC semble incertain désormais (Musk a prédit son licenciement), et les bruits courent que Trump pourrait mettre fin aux poursuites en cours pour monopole, comme celles qui visent actuellement Apple.

Le retour de Trump pourrait également réduire les pressions antitrust au delà des États-Unis : les analystes se demandent si Trump exercera des pressions sur l’UE pour que cette dernière relâche son emprise sur les entreprises technologiques américaines.