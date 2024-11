Apple a proposé cette semaine la bêta 3 d’iOS 18.2 au téléchargement pour les développeurs. Quelques nouveautés sont au programme de cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

– Le lecteur vidéo de l’application Photos évolue. Il ne zoome plus au moment de jouer une vidéo. Cela permet d’occuper plus d’espace au niveau de l’écran, puisque les grosses bordures n’apparaissent plus autour de la vidéo. Il n’est plus nécessaire d’appuyer sur la vidéo pour avoir la vue en plein écran. Voici la différence entre la bêta 3 et la bêta 2 ci-dessous en vidéo.

In iOS 18.2 Beta 3, videos in the Photos app no longer zoom in or out when you tap on them. pic.twitter.com/TbCKOwlVFg

– La barre de navigation de l’application Apple TV peut désormais être personnalisée avec la bêta 3 d’iPadOS 18.2.

– Sur les iPhone 16, un nouveau réglage (Camera Control) fait son apparition avec pour nom « Exiger l’écran allumé ». Lorsque ce réglage est activé, vous ne pouvez lancer l’application Appareil photo ou une application tierce prise en charge à l’aide du bouton Commande de l’appareil photo que lorsque l’écran de l’iPhone 16 est allumé. Si vous désactivez l’option, alors cette restriction ne s’applique plus.

– De nouvelles icônes ont fait leur apparition pour CarPlay 2.0, preuve que la nouvelle version est toujours en développement, bien qu’Apple reste assez discret sur le sujet.

– L’icône AirDrop dans les options de partage apparaît désormais en foncé lorsque le mode sombre d’iOS est activé au lieu de rester blanche.

– Les fonctions Localisation précise et Jouer un son des AirTags, AirPods et autres appareils supportant le réseau Localiser d’Apple sont de nouveau opérationnelles, après des problèmes avec les premières bêtas.

– Apple semble faire le nécessaire pour bloquer les petits malins qui activent Apple Intelligence sur des iPhone et iPad non éligibles.

It appears that in iOS 18.2 beta 3, Apple is cracking down on people using hacky bypasses to get Apple Intelligence features on older devices. There is now a list of "authorized devices"

Not 100% sure this is what the list is for, but its my guess. pic.twitter.com/gv1Yg6JDIJ

