Après deux années consécutives de baisse, le marché mondial des smartphones a connu un rebond marqué en 2024, selon les données du cabinet IDC. Mais la croissance d’Apple avec ses iPhone est légère.

Les livraisons mondiales de smartphones devraient augmenter de 6,2% en 2024, atteignant environ 1,24 milliard d’exemplaires, mais Apple a enregistré une croissance modeste, avec une hausse estimée de seulement 0,4% avec ses iPhone. En dépit de cette faible progression, la marque conserve son leadership en termes de rentabilité, avec un prix de vente moyen des iPhone de plus de 1 000 dollars, contre environ 295 dollars pour les smartphones Android.

Ce rebond du marché des smartphones est avant tout soutenu par une demande accumulée dans des régions comme la Chine et les marchés émergents. Les fabricants de smartphones Android, notamment Xiaomi et Huawei, ont bien su capter cette opportunité avec des modèles plus abordables. Toutefois, Apple devrait mieux s’en sortir en 2025 selon IDC.

L’intelligence artificielle, comme Apple Intelligence, n’a pas encore entraîné de véritable frénésie d’achat. « Bien que l’IA générative continue d’être un sujet brûlant et une priorité absolue pour de nombreux vendeurs, elle n’a pas encore d’impact significatif sur la demande et n’entraîne pas de mises à niveau précoces », indique IDC.

Dans le cas des iPhone, Apple Intelligence est disponible depuis iOS 18.1 en octobre. L’IA n’est toutefois pas encore accessible dans les pays de l’Union européenne. Il faudra attendre avril 2025 pour l’avoir en France et ailleurs.