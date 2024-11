Apple a annoncé le Vision Pro en juin 2023 et l’a commercialisé pour la première fois en février 2024, mais le casque est en projet depuis un moment maintenant. En effet, un brevet de 2008 montre un schéma qui rappelle le produit.

En fouillant dans les archives, Macworld a retrouvé un brevet de 2008 qui montre un produit faisant déjà allusion à un environnement virtuel à l’aide de capteurs intelligents et se portant directement au niveau du visage. Ces capteurs étaient annoncés pour être capables de détecter les mouvements de la tête et même des yeux, et d’adapter la vidéo en conséquence pour que le porteur ait l’impression de se trouver dans un environnement réel.

Il faut savoir qu’Apple fait de nombreux dépôts pour enregistrer des brevets, mais beaucoup de produits ne voient pas le jour. Ici, il existe bel et bien, puisqu’il y a l’Apple Vision Pro. L’élément notable est qu’il y a eu 15 ans entre le brevet et la présentation au public.

La technologie d’écran nécessaire pour concrétiser l’idée n’existait même pas à l’époque, mais Apple avait une vision claire de ce qu’il voulait réaliser et était prêt à continuer à la développer jusqu’à ce qu’elle devienne enfin réalisable, bien qu’à un prix très élevé.

En effet, l’Apple Vision Pro coûte 3 999 euros. Ce n’est clairement pas pour toutes les bourses et cela se ressent au niveau des ventes qui sont plutôt décevantes. Apple travaille maintenant sur un modèle moins cher pour attirer plus de monde. Mais les dernières rumeurs suggèrent que le produit ne sera pas disponible avant quelques années. Il va donc falloir patienter un moment.