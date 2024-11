Apple partage aujourd’hui sa publicité de Noël pour 2024 et elle met l’accent sur la fonction d’appareil auditif des AirPods Pro 2.

La publicité montre une famille dans leur salon avec le sapin de Noël à proximité. La mère donne un gros cadeau à sa fille, qui s’avère être une guitare. Le père, lui, regarde la scène, mais ne comprend pas ce qu’il se dit parce qu’il a des problèmes d’audition. Un montage est ensuite joué, montrant plusieurs périodes de la vie de sa fille, débutant en tant que bébé et se terminant en tant qu’adolescente.

Une fois ce flashback terminé, son épouse l’invite à écouter leur fille jouer de la guitare. Il prend alors ses AirPods Pro 2 qui font ici office d’appareils auditifs. Il entend alors tout ce qui se passe. Il repense alors à la scène du flashback et entend tout ce qu’a dit sa fille. La publicité se termine avec le père ému qui commence à pleurer.

Apple indique le message suivant dans sa description :

Pour beaucoup d’entre nous, le son et la façon dont nous entendons déterminent la façon dont nous nous connectons au monde qui nous entoure. Pourtant, les personnes souffrant d’une perte auditive attendent en moyenne 10 ans avant de faire tester leur audition et d’être équipées d’appareils auditifs. Des millions de personnes ignorent ainsi qu’elles vivent avec une perte auditive et ne bénéficient pas de l’aide dont elles ont besoin.

Désormais, avec la première expérience de santé auditive de bout en bout au monde, vous avez accès à un test auditif qui fournit des résultats scientifiquement validés en quelques minutes et la possibilité d’activer une fonction d’aide auditive de qualité clinique sur vos AirPods Pro 2 — directement depuis chez vous.