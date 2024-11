On dirait bien qu’Apple a décidé de revoir ses plans avec l’Apple TV et tvOS 18.2 concernant les nouveaux économiseurs d’écran en rapport avec Apple TV+. Ils ne semblent plus d’actualité.

Une précédente bêta de tvOS 18.2 a ajouté des économiseurs d’écran en rapport avec Snoopy. Apple devait aussi proposer trois autres catégories : TV et films, musiques et paysages sonores. Mais il semblerait que la catégorie TV et films ne sera pas disponible, du moins pas tout de suite.

Comme l’a remarqué iCulture, le site américain d’Apple indiquait auparavant : « Les économiseurs d’écran de Snoopy et de TV et séries arriveront à la fin de 2024 ». Maintenant, le site indique : « L’économiseur d’écran de Snoopy arrivera à la fin de 2024 ».

Les sites internationaux n’ont pas encore été mis à jour. Apple met généralement du temps pour que tous ses sites soient synchronisés. En France par exemple, il y a toujours l’ancienne mention. On peut lire : « Les économiseurs d’écran Snoopy, TV et films, et Portraits seront disponibles à l’automne 2024 ».

La raison exacte de l’abandon n’est pas connue pour le moment. Il faudra peut-être attendre tvOS 18.3 au début de 2025 pour les avoir. Ou bien Apple a complètement abandonné l’idée. Rien n’est dit publiquement pour le moment.

Apple a déjà dit que la version finale d’iOS 18.2 arrivera en décembre (cela pourrait être le 9 décembre). La logique voudrait que tvOS 18.2 soit disponible à la même période.