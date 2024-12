Apple prévient les développeurs que la validation des applications sur l’App Store prendra un peu plus du temps entre le 20 et le 26 décembre 2024. Cela s’explique simplement par la période des fêtes de fin d’année.

Voici le message qu’Apple envoie aux développeurs :

La saison la plus chargée de l’App Store est presque arrivée. Assurez-vous que vos applications et jeux sont à jour et prêts.

La validation des applications continuera d’accepter des soumissions pendant les fêtes de fin d’année. Prévoyez d’envoyer vos soumissions urgentes le plus tôt possible car nous prévoyons un volume élevé et les examens pourraient prendre plus de temps du 20 au 26 décembre.