Quelques graphiques valent mieux qu’un grand discours : l’iPhone est particulièrement bien placé dans les ventes de septembre sur les 8 principaux marchés mondiaux du smartphone, soit la Chine, l’Inde, la France, les USA, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Japon. Counterpoint livre les chiffres pour 7 de ces marchés (hormis le Japon, où l’iPhone domine allègrement le marché), et c’est un gros carton plein. L’iPhone est ainsi présent dans le top 5 des meilleures ventes de septembre sur chacun de ces marchés, avec cependant de grosses disparités selon les modèles et les pays. Ainsi, l’iPhone 16 Pro/Pro Max ne domine les ventes qu’en Chine et aux États-Unis, tandis que partout ailleurs, ce sont les iPhone 15/15 Pro qui ont la cote.



On note aussi que l’iPhone est en tête des ventes devant les modèles d’autres marques dans 4 de ces 7 marchés clés, soit aux États-Unis (un trio de tête composé des iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro et iPhone 16), en Chine (iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 Pro en tête), en Allemagne (iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro Max, dans cet ordre) et au Royaume-Uni (iPhone 15 Pro Max et iPhone 15 Pro).

En Inde, l’iPhone 15 est troisième du marché (derrière des modèles Xiaomi et POCO), en Corée du Sud l’iPhone 16 Pro Max est quatrième (derrière une triplette de modèles Samsung) et en France, l’iPhone 15 Pro est loin du Galaxy S24 (7+ de Pdm contre 18% pour le Galaxy). Aucun modèle Pro Max dans le top 5 français, seul grand pays avec l’Inde dans ce cas, ce qui au passage semble confirmer en creux les soucis de pouvoir d’achat de la classe moyenne. On note en outre que l’iPhone 16/16 Pro est absent de ce top 5 hexagonal, là encore sans doute à cause d’un prix d’achat jugé très (trop ?) élevé.