Ce n’est pas la première fois qu’Apple se fait arnaquer par ses propres employés, mais la méthode employée est ici inédite : 6 anciens employés de la firme de Cupertino sont en effet parvenus à détourner les fonds du programme de dons Matching Gifts mis en place par Apple, programme qui permet de financer plusieurs associations caritatives. Dans le détail, les employés font un don financier, et Apple y va ensuite de ses propres fonds à hauteur ou au double des dons déjà effectués par ses salariés, une pratique relativement courante dans les grosses entreprises américaines.

Ce système à priori sans écueil a pourtant été détourné par un groupe d’employés (désormais ex-employés d’Apple). Six salariés malveillants ont donc réussi à profiter d’une faille de ce système de dons pour à la fois conserver leurs propres dons, mais aussi récupérer au passage le don équivalent d’Apple, soit environ 150 000 dollars de fraude ! Cette véritable martingale a été mise à jour par les autorités de Santa Clara (en Californie). Le tour de passe-passe est simple : Siu Kei Kwan, le cerveau de la bande, est aussi le patron de la société Hop4Kids et le comptable de l’American Chinese International Cultural Exchange, deux associations-écran qui recevaient les dons cumulés des salariés et ceux d’Apple. Yathei Yuen, Yat C Ng, Wentao Li, Lichao Ni et Zheng Chang versaient leurs dons, Kwan les remboursait, et empochait par la suite le don équivalent d’Apple. Plus fort encore, les employés déclaraient ensuite les dons faussement versés pour bénéficier d’un crédit d’impôt !

Les 6 prévenus sont désormais accusés par le comté de Santa Clara de vol qualifié, complot en vue de commettre un crime, parjure et fraude fiscale. Tous risquent au prire une peine d’emprisonnement.