Une nouveauté intéressante d’iOS 18.2 concerne les applications Musique (avec Apple Music) et Apple TV. Apple annonce le support de la recherche en langage naturel.

Image MacRumors

Dans l’application Musique par exemple, vous pourrez faire une recherche comme « musiques tristes des années 80 », « chansons qui parlent de nourriture », « musiques similaires à Daft Punk » ou tout autre chose, et vous obtiendrez une liste avec des résultats.

L’histoire est similaire au niveau de l’application Apple TV où vous pouvez par exemple rechercher « films au sujet des catastrophes naturelles », « films avec Henry Cavill », « films exaltants » et plus encore. Et une nouvelle fois, l’application proposera une liste avec des résultats qui (normalement) vont correspondre à votre requête.

La même expérience est disponible sur Mac avec macOS 15.2. Du côté du HomePod, la mise à jour 18.2 du logiciel de l’enceinte propose la recherche en langage naturel pour Apple Music. Il suffit de faire une requête vocale.

Est-ce lié à Apple Intelligence ? Visiblement non, les notes d’Apple pour iOS 18.2 séparent bien les nouveautés d’Apple Intelligence et la recherche en langage naturel pour Apple Music et Apple TV. Il reste toutefois à confirmer si c’est disponible pour tout le monde ou uniquement certains pays/langues.

Apple a proposé aujourd’hui la release candidate d’iOS 18.2 sur iPhone, d’iPadOS 18.2 et de macOS 15.2 sur Mac. La version finale pour le public doit normalement arriver la semaine prochaine. Il en va de même pour watchOS 11.2, tvOS 18.2 et visionOS 2.2.