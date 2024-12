Apple propose aujourd’hui la toute première mise à jour pour le firmware de son enceinte Beats Pill qui passe à la version 2C336. Auparavant, le produit, qui est sorti en juin, avait le firmware 2C289.

Il n’y a pas d’informations sur les nouveautés à retrouver avec le firmware 2C336 pour la Beats Pill. Il est possible qu’Apple ait simplement corrigé des bugs. Ou bien il y a des nouveautés, mais elles restent inconnues en l’état.

Les mises à jour du firmware de la Beats Pill se téléchargent lorsque l’enceinte est en charge et à portée Bluetooth d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac connecté au Wi-Fi. Sur les appareils Android, les utilisateurs doivent télécharger l’application Beats et connecter l’appareil à une prise de courant pour lancer la mise à jour.

Pour rappel, la nouvelle Beats Pill propose un son plus fort par rapport au précédent modèle de 2015. Cela se traduit par des basses plus importantes et une meilleure tonalité. Apple a également modifié le tweeter qui dispose de son propre boîtier sécurisé pour une stabilité accrue, des aigus nets et des médiums riches. Selon Apple, cela offre un son 53% plus puissant que la Beats Pill+ précédente et plus précis.

Aussi, l’autonomie s’améliore au point de doubler, en tenant 24 heures avec une charge. On retrouve également la résistance à l’eau IP67, une compatibilité avec iOS et Android grâce à un appairage simple, tout comme le support pour les réseaux Localiser d’Apple et Localiser un appareil de Google. Vous pouvez lire notre test sur cet article dédié.

Le prix chez Apple est de 169,95 euros, mais il y a une promotion en ce moment à 119,99 euros chez Amazon.