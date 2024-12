Apple a discrètement mis à jour Apple Plans sur Web pour ajouter la fonction Vue à 360° (Look Around), qui est l’équivalent de Street View sur Google Maps.

Avec la fonction Vue à 360° (déjà disponible sur iPhone, iPad et Mac), vous avez un équivalent de Street View, vous permettant ainsi de visiter un quartier ou une ville comme si vous étiez en voiture ou à pied (selon les cas), avec des images en haute qualité et la possibilité d’avoir une vue à 360 degrés.

Celle qui a pour nom Look Around en anglais a fait ses débuts en 2019 avec iOS 13. C’était une disponibilité limitée aux États-Unis au départ. Il a fallu attendre quelques années pour l’avoir dans d’autres pays. En France, par exemple, le service est disponible depuis 2022. La liste complète des pays supportés est disponible sur le site d’Apple.

Il est bon de noter qu’Apple Plans sur le Web reste encore en bêta. Le service de cartographie concurrent de Google Maps est arrivé en juillet. C’était au départ limité à Safari (Mac et iPad), Chrome (Mac, iPad et Windows) et Microsoft Edge (Windows). Le support pour Firefox a été disponible au mois d’août.

Apple ne dit pas encore quand Apple Plans sur le Web sera officiellement disponible en version finale. Mais si vous souhaitez tester la bêta, rendez-vous sur beta.maps.apple.com.