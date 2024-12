Apple est en pourparlers avec Tencent et ByteDance (propriétaire de TikTok) pour proposer Apple Intelligence en Chine à l’aide de leurs modèles d’intelligence artificielle, selon Reuters.

Des discussions avec Tencent et ByteDance pour l’IA

Cette démarche intervient alors qu’Apple propose l’intégration de ChatGPT sur ses appareils avec iOS 18.2 dans le cadre d’Apple Intelligence. Cette fonctionnalité permet à Siri d’exploiter l’expertise du chatbot d’OpenAI, y compris pour des requêtes sur des photos et des documents.

Cependant, l’absence de ChatGPT en Chine, en raison des régulations strictes imposées par le gouvernement chinois, oblige Apple à rechercher des partenariats locaux. En effet, selon la législation du pays, les services d’IA générative doivent obtenir une autorisation gouvernementale avant toute disponibilité publique. Apple, dont la part de marché décline en Chine face à une concurrence croissante, cherche donc des solutions pour maintenir sa compétitivité.

Les discussions entre Apple et Tencent, ainsi que ByteDance, en sont encore à un stade préliminaire. Le potentiel partenariat pourrait constituer une victoire importante dans le secteur de l’IA en Chine, un marché de plus en plus saturé avec des modèles de langage développés par des géants technologiques tels que Baidu (Ernie), ByteDance (Doubao), ou Tencent (Hunyuan).

Apple a un peu de mal en Chine

Nous avons récemment appris que les négociations entre Apple et Baidu ont rencontré des obstacles techniques, notamment en ce qui concerne l’utilisation des données des utilisateurs d’iPhone pour former des modèles d’IA. Face à cette situation, l’absence de capacités d’IA dans les iPhone vendus en Chine devient un handicap pour Apple, alors même que sa part de marché se réduit dans le pays.

La concurrence avec des marques locales comme Huawei, qui a récemment lancé ses smartphones Mate 70 dotés de fonctions d’IA alimentées par son propre modèle de langage, complique encore la situation pour la firme de Cupertino.