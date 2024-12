Apple va profiter de l’iPhone SE 4 pour complètement changer de design… et augmenter le prix. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle fuite venant du Japon.

Selon l’en croit une information relayée par le leaker coréen Yeux1122, une documentation venant des opérateurs japonais fait état d’un prix équivalent à 500 dollars pour l’iPhone SE 4. En comparaison, le modèle actuel coûte 429 dollars aux États-Unis. En France, il débutait à 529 euros. Mais Apple a arrêté la vente depuis le 27 décembre à cause du port USB-C qui devient obligatoire dans les pays de l’Union européenne, alors que le téléphone dispose du port Lightning. C’est la même chose pour les iPhone 14 et 14 Plus.

Le smartphone devrait avoir un design similaire (pour ne pas dire identique) à celui de l’iPhone 14, avec un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, la puce A18, un port USB-C, un seul capteur photo à l’arrière de 48 mégapixels, 8 Go de RAM pour la prise en charge Apple Intelligence, et le premier modem 5G conçu par Apple. La présence du bouton Action, qui a fait ses débuts avec les iPhone 15 Pro, reste à confirmer.

Apple annoncerait l’iPhone SE 4 en mars 2025. Reste à savoir quel sera le tarif en France et dans le reste de l’Europe. Cela pourrait être autour de 600 euros si l’on se base sur la fuite du jour.