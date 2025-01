India Today nous informe que le programme Matching Grants d’Apple a été l’objet d’une vaste fraude : des dizaines d’employés auraient en effet collaboré avec certaines organisations à but non lucratif afin de falsifier des dons et de profiter de l’initiative de responsabilité sociale de l’entreprise. Ce programme, conçu pour amplifier les contributions caritatives des employés (notamment en égalant leurs dons à des organisations éligibles), aurait donc été détourné par des employés en collaboration avec ces organisations, l’objectif de cette collaboration étant de créer des faux dons. Les employés auraient par la suite récupéré leurs dons initiaux auprès des organisations caritatives tout en empochant les contributions correspondantes versées par Apple. Cette fraude aurait conduit au licenciement de 186 employés, une preuve (s’il en fallait une) qu’Apple a pris l’affaire très au sérieux.

Six personnes de la région de la Baie ont été identifiées comme participant à cette fraude, dont Siu Kei (Alex) Kwan, désigné comme le principal « cerveau » de l’arnaque. Kwan, qui était alors CEO de la startup Hop4Kids et comptable pour l’American Chinese International Cultural Exchange (ACICE), aurait orchestré l’ensemble du stratagème. Le groupe est accusé d’avoir détourné environ 152 000 dollars à Apple sur une période de trois ans, sans compter une fraude supplémentaire relative cette fois à une évasion fiscale. Les autorités enquêtent toujours sur l’étendue complète de cette fraude, ce qui semble indiquer que de nouvelles responsabilités pourraient être mises à jour.