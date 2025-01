Apple n’y arrive pas. Malgré des programmes de qualité et des campagnes marketing qui génèrent un buzz extrêmement positif (à l’instar de la dernière campagne pour la saison 2 de Severance), Apple TV+ stagne aux États-Unis. Si l’on en croit les données de JustWatch, le service de streaming d’Apple n’a pas dépassé les 7% de Pdm sur le quatrième trimestre 2024, soit un point de pourcentage en moins que lors du troisième trimestre (8%). Apple TV+ étant déjà à 7% de Pdm sur le Q4 2023, le service fait donc globalement du surplace et ne parvient pas à se hisser au delà des 10% de Pdm, ce qui lui permettrait au passage de dépasser Paramount+ (9%). En tête du classement, Amazon Prime Video (22%) et Netflix (21%) se disputent la première et deuxième place, suivis de Max (13 %), Disney+ (12 %) et Hulu (11%). On notera qu’Apple TV+ avait tout de même atteint les 9% de Pdm lors du Q2. La dernière opération promotionnelle (un accès gratuit pour tous à Apple TV+ durant le premier week-end de janvier) suffira t-elle à promouvoir le service ?

JustWatch fait un constat assez dur mais sans catastrophisme de la situation d’Apple TV+ aux États-Unis (situation transposable au reste du monde) : « En 2024, Apple TV+ a conservé une part de marché modeste mais stable par rapport à ses concurrents, restant à la traîne derrière des plateformes plus importantes comme Prime Video, Netflix, Hulu et Max. Malgré une performance régulière, Apple TV+ a eu du mal à réduire l’écart avec Paramount+ et est resté loin derrière l’élan de Disney+ en début d’année. »