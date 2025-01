La présentation de l’iPhone SE 4 (ou iPhone 16e) se fera en ce début d’année, d’ici avril. Mais en attendant la présentation officielle par Apple, nous avons le droit à des maquettes du smartphone venant de Sonny Dickson.

On peut voir qu’il y a un seul capteur photo au dos de la maquette de l’iPhone SE 4, ce qui est conforme aux rumeurs qui ont circulé jusqu’à présent. Le capteur est en tout cas un peu plus imposant que celui présent sur l’iPhone SE existant. À côté, on retrouve un micro et le flash.

First look at the iPhone SE 4 Dummy pic.twitter.com/qL0COgmPPA — Sonny Dickson (@SonnyDickson) January 16, 2025

Les photos montrent également des côtés plats et non arrondis. C’est une nouvelle fois conforme aux rumeurs. On peut également voir la présence du commutateur pour passer en mode silencieux. Les iPhone haut de gamme l’ont déjà abandonné pour adopter le bouton Action. Celui-ci peut réaliser une action qui est configurable et cela inclut le mode silencieux.

Si l’on en croit les rumeurs, l’iPhone SE 4 reprendra essentiellement le design de l’iPhone 14 avec un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, la puce A18, un port USB-C, un seul capteur photo à l’arrière de 48 mégapixels, 8 Go de RAM pour la prise en charge Apple Intelligence, et le premier modem 5G conçu par Apple.