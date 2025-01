L’iPhone SE 4 doit arriver d’ici quelques semaines ou quelques mois. En attendant, le stock d’iPhone SE 3 diminue sérieusement dans les Apple Store, tout particulièrement aux États-Unis, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un nombre étonnamment élevé d’Apple Store n’ont que peu ou pas de stocks d’iPhone SE 3 selon Gurman. La solution pour l’instant est de passer par l’Apple Store en ligne et de recevoir le téléphone sous quelques jours. Mais c’est un peu plus compliqué dans les boutiques physiques.

Ce stock limité n’est en soi pas une surprise. En effet, on peut se douter qu’Apple a décidé d’arrêter la production du modèle actuel pour deux raisons. La première est que l’iPhone SE 4 doit sortir cette année. Il n’y a donc pas un réel intérêt à continuer à produire l’iPhone SE 3. La seconde raison est qu’Apple a stoppé la vente de l’iPhone SE 3 dans les pays de l’Union européenne parce qu’il dispose d’un port Lightning et que la région oblige le port USB-C depuis la fin décembre.

Si l’on en croit les multiples fuites à son sujet, l’iPhone SE 4 reprendra essentiellement le design de l’iPhone 14 (là où le modèle actuel se base sur le design de l’iPhone 8). On retrouvera un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, un capteur photo de 48 mégapixels au dos, un port USB-C, une puce Apple de dernière génération, le support d’Apple Intelligence, 8 Go de RAM (là encore pour supporter Apple Intelligence) et le tout premier modem 5G d’Apple.

Les dernières rumeurs en date parlent d’un lancement d’ici avril.