Apple va bientôt annoncer les iPhone SE 4, iPad 11 et iPad Air 7, et tous les trois auront iOS 18.3 préinstallé. C’est en tout cas ce qu’une fuite révèle aujourd’hui, permettant plus ou moins de déterminer la date de sortie.

La fuite vient d’un compte X (ex-Twitter) privé qui est généralement bien informé au sujet des sorties des mises à jour d’iOS et des numéros de build. Il rapporte qu’iOS 18.3 pour l’iPhone SE 4 aura pour numéro de build 22D8062. Pour iPadOS 18.3 sur les iPad 11 et iPad Air 7, ce sera 22D2060 et 22D2062 selon les appareils.

Apple a proposé hier la release candidate d’iOS 18.3 aux développeurs et testeurs publics. La version finale pour tout le monde devrait logiquement arriver la semaine prochaine. Il ne faut pas pour autant s’attendre à ce que les trois nouveaux produits d’Apple sortent à ce moment. En effet, cela devrait intervenir en mars ou avril, peu de temps avant la sortie d’iOS 18.4.

Le plus gros changement va concerner l’iPhone SE 4 avec un nouveau design, plus que similaire à l’iPhone 14. Il devrait avoir un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, un capteur photo de 48 mégapixels au dos, un port USB-C, une puce Apple de dernière génération, le support d’Apple Intelligence, 8 Go de RAM (là encore pour supporter Apple Intelligence) et le tout premier modem 5G d’Apple.

Quant aux nouveaux iPad, Apple se contenterait d’améliorer les caractéristiques techniques avec des puces plus puissantes, mais pas de nouveaux designs.