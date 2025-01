Apple prévoit de lancer en 2025 un HomePod avec un écran de 7 pouces. Ce produit a déjà fait parler de lui à quelques reprises et il serait assez important. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce sera « la sortie la plus importante de l’année pour Apple car c’est le premier pas vers un rôle plus important dans la maison connectée ».

Ce hub serait un appareil carré, avec un écran de 7 pouces. Il pourrait être posé sur une base avec enceinte ou monté au mur. Il fonctionnerait sous un nouveau système d’exploitation appelé homeOS, offrant un écran d’accueil personnalisable axé sur des widgets, et serait centré autour de Siri, d’Apple Intelligence et de HomeKit. Ce hub pourrait également servir de système de sécurité domestique en affichant les vidéos des caméras et intégrerait une caméra pour les appels vidéo via FaceTime.

Quel sera le prix ? Il n’y a pas un montant exact, mais Gurman parle d’un produit plus petit et moins cher qu’un iPad. Pour rappel, l’iPad débute à 409 euros.

Ce HomePod avec écran et Apple Intelligence doit voir le jour dans le courant de 2025. Il a été récemment révélé qu’Apple avait choisi le groupe chinois Tianma pour s’occuper de l’écran parce qu’il a réussi à proposer un coût de fabrication compétitif. En effet, il serait capable de proposer l’écran à un prix particulièrement bas de 10 dollars.