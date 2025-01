Apple a proposé la mise à jour watchOS 11.3 pour Apple Watch… et a fait une gaffe qui empêche l’installation des mises à jour sur les anciens modèles.

Comme le fait remarquer MasterMike88 sur X (ex-Twitter), les Apple Watch qui ne sont pas compatibles avec watchOS 11 (c’est-à-dire les Apple Watch Series 4 et 5, et Apple Watch SE 1) ne peuvent plus être mises à jour vers watchOS 10.6.1. watchOS 10.6.1 est la dernière version qu’elles supportent et la dernière mise à jour de watchOS 10.

La raison de ce blocage est qu’Apple a modifié la version de compatibilité avec la sortie de watchOS 11.3. Mais le fabricant semble avoir oublié qu’en faisant cela, les anciennes Apple Watch ne peuvent plus installer les mises à jour.

New Apple Mistake: Apple Watches that ended on watchOS 10.6.1 (Series 4/5, SE1) cannot update to watchOS 10.6.1 if they’re not already on it.

Apple bumped the CV required that ota‘s are associated with from 22 to 24, which would normally be associated with late-11.x watchOS

— Michael (@MasterMike88) January 27, 2025