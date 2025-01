La version finale de watchOS 11.3 est disponible au téléchargement sur l’Apple Watch. Cela fait suite à quelques bêtas et une release candidate. La version du jour est disponible pour tout le monde.

watchOS 11.3 n’apporte pas vraiment de nouveautés, si ce n’est le nouveau cadran Black Unity annoncé tout à l’heure par Apple. C’est en rapport avec la célébration du mois de l’histoire des Noirs (Black History Month).

Le cadran Unité en rythme assorti arbore des chiffres spécialement dessinés formés par des lignes de couleur rouge, verte et jaune entremêlées. Le cadran réagit au gyroscope, ce qui signifie que lorsque l’utilisateur lève le poignet pour regarder l’heure, les lignes s’animent pour transformer le motif abstrait en chiffres. Lorsque le cadran Unité en rythme est utilisé, l’Apple Watch émet des sons rythmés à chaque heure et demi-heure.

Voici également ce qu’indiquait Apple dans la présentation plus générale de la collection Black Unity :

Les équipes créatives d’Apple composées de personnes noires et alliées ont travaillé ensemble pour concevoir le design de cette nouvelle collection. La collection Unité en rythme mêle les couleurs du drapeau panafricain : le noir, le vert et le rouge. La Boucle Sport Black Unity arbore un motif tissé original caractérisé par des enchevêtrements de boucles créant un effet lenticulaire qui dévoile le vert à l’une et l’autre extrémité de chaque boucle. Lorsque le bracelet est porté, les couleurs semblent ondoyer en passant du rouge au vert au gré des mouvements du poignet, laissant apparaître des nuances de jaune, comme par magie.