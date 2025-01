Les ventes d’iPad ont progressé au précédent trimestre, au point de représenter un chiffre d’affaires de 8,09 milliards de dollars, soit une hausse de 15,16% sur un an. C’est dû aux iPad Air et iPad mini, mais pas à l’iPad Pro.

C’est Tim Cook, le patron d’Apple, qui a évoqué les ventes d’iPad lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe. Il a déclaré :

Le chiffre d’affaires de l’iPad s’est élevé à 8,1 milliards de dollars, soit une hausse de 15% par rapport à l’année précédente, grâce au nouvel iPad mini et au dernier iPad Air. La base d’installation de l’iPad a atteint un nouveau record historique et plus de la moitié des clients qui ont acheté un iPad au cours du trimestre n’avaient jamais acheté ce produit. La satisfaction de la clientèle était de 96 % aux États-Unis, selon les derniers rapports de 451 Research.

Comme on peut le voir, Tim Cook ne mentionne à aucun moment l’iPad Pro, pourtant sorti au même moment que l’iPad Air, à savoir mai 2024. Il y a donc quelques difficultés avec ce modèle qui embarque un écran OLED et la puce M4. On peut se douter que le prix est un gros frein, sachant que la tablette débute à 1 219 euros chez Apple (1 191 euros chez Amazon).

Un autre blocage vient certainement d’iPadOS. Beaucoup de personnes trouvent que le système d’exploitation est bien trop limité, surtout quand on sait que l’iPad Pro embarque la puce M4. Celle-ci se veut puissante, mais iPadOS n’offre pas vraiment des usages intéressants pour réellement exploiter la puissance. Certaines personnes aimeraient bien qu’Apple propose d’installer macOS sur les iPad pour de nouveaux usages, mais cela ne semble pas prévu.