Apple a cessé de signer iOS 18.2.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne peuvent plus installer cette version en particulier, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration.

Plus possible d’installer iOS 18.2.1

Apple a proposé iOS 18.2.1 le 6 janvier dernier, ce fut la première mise à jour de 2025. Elle ne fut pas très excitante toutefois. En effet, Apple s’est chargé d’indiquer : « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et est recommandée à tous les utilisateurs ». Il n’y a même pas eu de correctifs de sécurité.

La version qui est actuellement signée et qui peut donc être installée est iOS 18.3. Cette mise à jour est disponible depuis une semaine et elle se veut assez légère, tout particulièrement pour les Européens. Cela s’explique par deux nouveautés qui concernent Apple Intelligence. Il y a l’intelligence visuelle qui s’améliore sur les iPhone 16, notamment avec la possibilité d’ajouter un événement au calendrier à partir d’une affiche ou d’un prospectus, et l’identification des plantes et des animaux. Il y a également quelques ajustements pour les résumés de notifications par intelligence artificielle.

Pour le reste, Apple a bouché 29 failles de sécurité (dont une exploitée par des hackers) et a corrigé les bugs suivants :

Résolution d’un problème pouvant entraîner la répétition dans l’app Calculette du dernier problème mathématique lorsque le signe Égal (=) est de nouveau sélectionné.

Résolution d’un problème pouvant entraîner la disparition du clavier lors de la saisie manuelle de requêtes Siri.

Résolution d’un problème pouvant entraîner la lecture intégrale d’un morceau même après la fermeture de Musique.

La prochaine version sera iOS 18.4. Et pour le coup, elle sera intéressante, puisqu’elle proposera Apple Intelligence en français et dans d’autres langues, ainsi qu’une disponibilité en France et dans les autres pays de l’Union européenne. De plus, il y aura le nouveau Siri plus intelligent. Mais nous ne savons pas encore si l’assistant avancé sera disponible en français dès le départ ou s’il faudra attendre.