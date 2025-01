Apple a déjà dit qu’Apple Intelligence sera disponible dans de nouvelles langues, dont le français, en avril 2025. Tim Cook a une nouvelle fois évoqué le sujet lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers trimestriels.

« Nous travaillons d’arrache-pied pour aller encore plus loin avec Apple Intelligence. En avril, Apple Intelligence sera disponible dans d’autres langues, notamment le français, l’allemand, l’italien, le portugais, l’espagnol, le japonais, le coréen et le chinois simplifié, ainsi qu’en anglais localisé à Singapour et en Inde », a déclaré Tim Cook. Le patron d’Apple a également vanté son IA. « Une fois que l’on commence à utiliser les fonctionnalités, on ne peut plus s’imaginer ne plus les utiliser », a-t-il indiqué. Il a notamment mis en avant le système qui résume les e-mails.

Le support d’Apple Intelligence en français et en France arrivera donc en avril. Cela devrait être disponible avec la mise à jour iOS 18.4, qui proposera également la nouvelle version de Siri plus complète. Il n’y a pas encore une bêta pour iOS 18.4. D’ailleurs, nous ne savons pas si Apple Intelligence sera disponible dans les pays de l’Union européenne pendant la bêta ou s’il faudra attendre la version finale.

Pour rappel, l’IA d’Apple a fait ses débuts il y a quelques mois avec iOS 18.1 sur iPhone et macOS 15.1 sur Mac. Sur iPhone, l’IA n’est pour l’instant pas disponible dans les pays de l’Union européenne. Mais sur Mac, il est possible d’en profiter dès maintenant, à condition de passer macOS et Siri en anglais.