C’est un lourd revers. La semaine dernière, les avocats d’Apple ont demandé la suspension du procès antitrust ciblant le moteur de recherche de Google afin de disposer du temps nécessaire pour se préparer et intervenir dans les débats. Pour la firme californienne, le risque est en effet que la justice remette en cause (à l’issue du procès) le deal à plusieurs milliards de dollars passé entre Apple et Google pour maintenir Google Search en moteur de recherche par défaut dans iOS.

Une première demande de ce type avait été rejetée au mois de novembre, et malheureusement pour la firme de Cupertino, le juge en charge du dossier ne veut pas faire trainer les choses plus longtemps : « »Comme indiqué dans l’ordonnance refusant l’intervention d’Apple, cette affaire est en cours depuis plus de quatre ans, et retarder l’audience des preuves repousserait l’affaire de plusieurs mois, et non de quelques semaines. »

« De plus, la cour a conclu que Google a violé la loi fédérale antitrust en concluant des accords exclusifs de distribution de recherche avec diverses entreprises (y compris Apple) pour obtenir et maintenir un monopole sur le marché des services de recherche général et celui de la publicité textuelle. »

« Maintenir le statu quo en accordant un sursis, comme le demande Apple, ne ferait que perpétuer cette activité illégale et irait donc à l’encontre de l’intérêt public. »

Le deal entre Apple et Google est donc plus que jamais sur la sellette après que Google ait été reconnu coupable de violation des lois antitrust l’an dernier et que la justice ait alors considéré que l’accord sur le moteur de recherche passé avec Apple constituait un élément crucial du dossier. De plus Google n’a déjà plus le droit de signer ou de renouveler tout accord de ce type jusqu’à l’issue du procès (qui s’annonce déjà défavorable pour la firme de Mountain View). Pour rappel, Apple reçoit 20 milliards de dollars par an de Google pour placer Google Search en moteur de recherche par défaut dans iOS. La toute dernière possibilité d’Apple pour intervenir lors du procès est d’accélérer la procédure d’appel en cours, mais rien ne dit évidemment que cette procédure d’appel se terminera favorablement pour la firme de Cupertino.