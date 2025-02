Les applications de podomètre ne manquent pas sur iOS, mais Walkstar (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) apporte une touche ludique et d’originalité à ce type d’app en synchronisant la musique avec les mouvements de l’utilisateur. En d’autres termes l’app joue vos morceaux préférés tant que vous marchez ou courez pendant au moins 10 secondes, puis coupe la musique dès que vous vous arrêtez. La musique se remet automatiquement en marche lorsque dès que l’on se remet à bouger, ce qui est pour le moins une motivation originale pour rester actif.

Développée par Greg Gardner, le créateur de l’application Launcher, Walkstar a aussi la bonne idée de jouer la carte de la nostalgie rétro avec une interface qui ressemble un ancien Walkman connecté à un podomètre. Le soucis du détail va assez loin : on a même droit au bruit de la bande magnétique lorsque la musique démarre ! L’application intègre aussi Game Center pour les classements et succès, un widget Live Activity pour suivre ses pas et la distance parcourue, ainsi que des raccourcis pour contrôler les sessions de marche. Walkstar est gratuit, mais une version premium permet de personnaliser l’interface et d’accéder à des statistiques avancées sur ses performances.