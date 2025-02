Apple a mis à jour son Self Service Repair, à savoir son service de réparation en libre-service, pour y ajouter les composants et outils pour les Mac M4. C’est valable dans quelques pays européens (dont en France) et aux États-Unis. Les manuels sont également disponibles.

Ainsi, Apple propose des composants pour les iMac, MacBook et Mac mini qui ont les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Vous pouvez les commander pour effectuer vous-même la réparation. Il peut s’agir de l’écran, du module de stockage, la carte mère, le trackpad, les haut-parleurs, la partie supérieur des MacBook avec le clavier, les ports USB-C, les ventilateurs, les antennes Wi-Fi et plus encore.

Il est bon de noter que la réparation par soi-même des Mac (ou même des iPhone) est loin d’être à la portée de tous. Apple propose des guides pour aider, mais certaines manipulations restent délicates. Si vous pensez ne pas y arriver, il est préférable de se tourner vers Apple ou un réparateur agréé pour effectuer la réparation.

Le service de réparation en libre-service d’Apple a vu le jour en avril 2022 aux États-Unis, avant de débarquer en Europe en décembre de la même année. Il permet à quiconque de réparer soi-même son produit, comme un iPhone ou un Mac, avec les composants officiels d’Apple. Mais la tâche n’est pas très simple, c’est pour cela que les clients sont malgré tout invités à se tourner vers un Apple Store ou un réparateur agréé.