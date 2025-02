TikTok est une nouvelle fois disponible au téléchargement sur l’App Store aux États-Unis, avec Apple qui a rétabli l’application du réseau social. Cela faisait suite à son interdiction. Le retour est également d’actualité sur Android au niveau du Google Play Store.

Le retour de TikTok sur l’App Store aux États-Unis

Le 18 janvier, Apple et Google ont supprimé l’application TikTok de l’App Store et du Play Store aux États-Unis parce qu’une loi américaine interdisant le réseau social allait être une réalité le lendemain. La loi en question a été très critiquée par ByteDance, la maison-mère chinoise du réseau social.

Les États-Unis ont pendant longtemps affirmé que l’application transmettait des informations personnelles des utilisateurs (américains) à la Chine, sans le prouver publiquement. Le pays a alors lancé un ultimatum : soit ByteDance vendait la branche américaine de TikTok à un autre groupe, soit le service était interdit dans le pays. La vente n’ayant pas eu lieu, il y a eu l’interdiction.

Puis Donald Trump est devenu président des États-Unis et a accordé un délai de 90 jours à l’application. Elle a donc pu fonctionner de nouveau, après un blocage de presque 24 heures. Pour autant, ni Apple ni Google n’ont remis en place l’application sur l’App Store et le Play Store aux États-Unis. La raison ? Même si le département de la Justice aux États-Unis n’applique pas techniquement la loi, il s’agit tout de même d’une loi, et Apple craignait probablement de devoir faire face à de futures sanctions.

Mais Bloomberg rapporte que la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a envoyé hier une lettre à Apple pour l’autoriser à remettre TikTok sur l’App Store, ce que le fabricant d’iPhone a fait.

Rien ne change dans le reste du monde où l’application a toujours été disponible. En effet, l’interdiction concernait uniquement les États-Unis.