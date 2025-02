Les rumeurs autour de l’iPhone 17 Air, le nouveau smartphone fin d’Apple, se multiplient. Bien que les fuites précédentes se soient limitées à des images floues, un concept hyper-réaliste réalisé par WEIS Studio offre une vision détaillée de ce à quoi pourrait ressembler l’appareil.

Une vidéo concept pour l’iPhone 17 Air

Ce design s’inspire des dernières informations suggérant une épaisseur de seulement 5,5 mm, signifiant qu’il s’agirait de l’iPhone le plus fin. À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro mesure 8,25 mm et l’iPhone 6 (le smartphone le plus fin d’Apple à ce jour) fait 6,9 mm. Cependant, cette mesure n’inclut pas le dépassent du bloc photo, qui pourrait être plus épais pour accueillir un capteur unique de 48 mégapixels.

First look at iPhone 17 Air 🔥 Awesome concept by WEIS Studio pic.twitter.com/RN2TXWIyP7 — Ben Geskin (@BenGeskin) February 13, 2025

En matière de dimensions, l’iPhone 17 Air disposerait d’un écran de 6,6 pouces, le plaçant entre l’iPhone 17 Pro (6,3 pouces) et l’iPhone 17 Pro Max (6,9 pouces). Le design arrière inclurait un bloc photo horizontal en forme de barre, un choix esthétique qui se démarquerait des modèles actuels. Selon les rumeurs, l’appareil serait équipé d’un écran ProMotion de 120 Hz, d’un modem 5G développé par Apple, de la puce A19, du Wi-Fi 7 et d’un écran plus résistant aux chutes et aux rayures.

Contrairement aux modèles Pro, qui misent sur des composants haut de gamme, l’iPhone 17 Air serait axé sur le design. Bien qu’il ne dispose pas des caractéristiques techniques les plus avancées, son esthétique rafraîchie pourrait séduire les amateurs de design épuré. En revanche, l’autonomie reste une inconnue, l’espace réduit laissant présager des compromis.

L’iPhone 17 Air arrivera au second semestre avec les autres modèles. Il viendra remplacer le modèle Plus.