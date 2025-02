Quelle est la vitesse de charge de l’iPhone 16e ? Elle est de 29 W. C’est ce qu’a indiqué Apple dans un document officiel transmis au régulateur chinois, quelques jours avant la commercialisation du smartphone.

Ainsi, les 29 W de charge pour l’iPhone 16e sont plus que similaires à la vitesse des iPhone 16. Un test l’an dernier a montré que les iPhone 16 Pro avaient des pics à 38 W, mais étaient en moyenne autour de 30 W. Il faudra bien sûr attendre les tests pour le nouveau modèle, mais la situation devrait être identique.

Le fait qu’Apple ne propose pas d’amélioration ici n’est pas vraiment une surprise. L’iPhone 16e est le smartphone d’entrée de gamme de la marque, il n’y aurait pas une raison valable qu’il soit mieux loti que les modèles plus chers en ce qui concerne la vitesse de charge.

Qu’en est-il des successeurs ? Les rumeurs disent que les iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max supporteront une vitesse de charge de 35 W. C’est un peu mieux, mais la différence est assez légère à l’arrivée. En comparaison, certains constructeurs chinois de smartphones font beaucoup mieux. Par exemple, le Redmi K70 Ultra de Xiaomi monte à 120 W et permet d’avoir une charge complète en un peu plus de 20 minutes. On peut également citer le OnePlus 13 qui supporte une charge de 100 W. Il lui faut 36 minutes pour une charge complète.