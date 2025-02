Apple a proposé aujourd’hui la bêta de visionOS 2.4 et celle-ci active Apple Intelligence sur l’Apple Vision Pro. C’est la première fois que le casque de réalité mixte peut profiter de l’IA qui est déjà sur iPhone, iPad et Mac.

Apple Intelligence sur le Vision Pro

Voici ce qu’indique Apple :

Avec Apple Intelligence pour le Vision Pro, les utilisateurs pourront réviser leurs textes, les réécrire ou les résumer grâce aux Outils d’écriture ; créer de nouveaux écrits en utilisant ChatGPT depuis les Outils d’écriture ; découvrir de nouvelles façons créatives de s’exprimer visuellement avec Image Playground ; créer un emoji parfaitement adapté à chaque conversation avec les Genmoji ; et plus encore.

Autant la bêta d’iOS 18.4 sur iPhone et iPad active Apple Intelligence dans plusieurs langues, dont le français, autant l’IA sur l’Apple Vision Pro se limite pour l’instant à l’anglais américain. Mais Apple assure que d’autres langues arriveront dans le courant de l’année, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires.

visionOS 2.4 inaugure également la nouvelle application Galerie spatiale, proposant une sélection de photos spatiales, de vidéos spatiales et de photos panoramiques sélectionnées par Apple pour son casque. Avec l’application Galerie spatiale, les utilisateurs pourront vivre des expériences dans les domaines de l’art, de la culture, du divertissement, du style de vie, de la nature, du sport et du voyage. En outre, de nouveaux contenus seront régulièrement proposés. Dès son lancement, l’application offrira des clichés réalisés par les photographes Jonpaul Douglass et Samba Diop ; des articles et des témoignages inédits de marques comme Cirque du Soleil, Red Bull et Porsche ; des visites en coulisses de séries originales d’Apple comme Disclaimer, Severance et Shrinking ; ainsi que des contenus spéciaux d’artistes de renom.

La bêta de visionOS 2.4 concerne les développeurs. La version finale sera disponible au début du mois d’avril.