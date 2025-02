Décidément, les chiffres sont tous au vert pour Apple en Inde. La marque à la pomme est tendance dans le pays dirigé par Narendra Modi, au point que l’iPhone et l’Apple Watch occupent les sommets des classements des ventes. Il en va de même pour l’iPad, ainsi que le confirme le classement établi par IDC pour la période du quatrième trimestre 2024. La tablette d’Apple a vu ses ventes progresser de 44,4% en Inde sur le Q4, un score d’autant plus impressionnant que le marché dans son ensemble a chuté de 17% dans le pays. Les contreperformances de Lenovo (-21,5%) et d’Acer (-35,5%) sur la même période permettent à l’iPad de passer de la quatrième à la seconde place du marché indien avec 18,1% de Pdm.

Certes, Apple est encore loin de Samsung, mais l’on note que la part de marché du sud coréen a elle aussi fondu sur un an, passant de 40,2 à 35,5% (-26,8% de ventes). La Pdm de Samsung était 4 fois supérieure à celle d’Apple sur le Q4 2023 ; désormais, cette part de marché est moins de deux fois supérieure à celle de la firme de Cupertino. Longtemps l’Inde a fait exception pour Apple parmi les grands pays, les produits pommés occupant alors une part infime du marché. Cette période semble définitivement révolue, au point que les chiffres de ventes d’Apple sur le marché indien pèsent de tout leur poids sur le chiffre d’affaires de la firme californienne.