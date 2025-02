Apple TV+ annonce renouveler sa série Where’s Wanda? en indiquant qu’il y aura bien une saison 2. La première saison est déjà disponible en intégralité sur le service de streaming.

Les Klatt (joués par Heike Makatsch et Axel Stein) sont de retour. Alors qu’ils pensaient retrouver une vie normale, leur fille Wanda (Lea Drinda) est prise en flagrant délit de meurtre. Ils vont devoir faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prouver son innocence et éviter de la perdre à nouveau, alors que leur enquête pour trouver le véritable meurtrier les entraîne dans les bas-fonds criminels de leur ville de banlieue endormie. Mais leur quête pour protéger leur famille les mettra-t-elle à l’abri des ennuis ou les mènera-t-elle plus loin encore ? Pourront-ils découvrir la vérité sur ce qui s’est passé en ce jour fatidique avant qu’il ne soit trop tard ?

Il ne s’agit pas d’une série américaine comme la plupart des contenus. En effet, c’est une série européenne et plus exactement allemande. C’est d’ailleurs la première série allemande d’Apple TV+. Il existe un doublage en français, tout comme pour les autres programmes du service de streaming. Le casting comprend Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda et Leo Simon.

Il va falloir patienter avant d’en savoir un peu plus sur la saison 2 de Where’s Wanda? sur Apple TV+. En effet, rien n’est dévoilé pour l’instant, si ce n’est que la série est renouvelée.