La prochaine mise à jour pour iPhone sera iOS 18.3.2 et Apple la prépare en ce moment. La disponibilité ne devrait pas tarder, bien qu’il soit difficile de connaître le jour de sortie exact.

Des iPhone avec iOS 18.3.2 ont été repérés au niveau des visites de MacRumors. Cela signifie qu’Apple teste actuellement la nouvelle mise à jour avec Safari pour s’assurer que tout fonctionne bien avec différents sites. C’est une pratique normale avec les mises à jour. L’objectif est de s’assurer qu’il n’y a pas de bugs particuliers avant de proposer la nouvelle version au public.

À quoi s’attendre avec iOS 18.3.2 ? Il n’y a pas de réponse pour le moment, mais on peut se douter que la mise à jour viendra uniquement corriger des bugs et éventuellement boucher des failles de sécurité. Il serait étonnant qu’Apple propose des nouveautés. Elles attendront plutôt iOS 18.4 qui est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics. L’une des nouveautés est le support d’Apple Intelligence en français et dans d’autres langues au sein des pays de l’Union européenne.

Apple a déjà dit que la version finale d’iOS 18.4 sera disponible au début du mois d’avril. Il semble donc logique qu’iOS 18.3.2 arrivera d’ici la fin du mois. Mais comme dit précédemment, la date de sortie exacte n’est pas encore connue.