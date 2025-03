Le 14 mars, Apple proposera une expérience vidéo immersive inédite sur son casque Vision Pro, en collaboration avec Metallica. Ce concert, capturé lors de la dernière date de la tournée mondiale M72 à Mexico, offrira aux utilisateurs un accès à trois des morceaux du groupe : Whiplash, One et Enter Sandman.

Le format Apple Immersive Video permet de vivre une expérience à 180 degrés en haute résolution, accompagnée de l’audio spatial, offrant une immersion totale. Pour réaliser cette prouesse, Apple a installé 14 caméras spéciales autour de la scène, combinant caméras stabilisées, caméras suspendues par câbles et systèmes télécommandés pour une fluidité inédite des prises de vue. Le résultat est une expérience qui permet aux spectateurs de se retrouver au cœur de l’action, aussi bien dans la fosse que sur scène.

Lars Ulrich, batteur de Metallica, déclare :

Cela change la donne, c’est le moins que l’on puisse dire. Voir notre concert comme ça, avec l’énergie des fans de Mexico, c’est très immersif et c’est super amusant. Nous avons toujours voulu repousser les limites et Metallica sur Apple Vision Pro, c’est exactement cela.

Pour sa part, Tor Myhren, vice-président de la communication marketing d’Apple, indique :

Apple Immersive Video transforme la manière dont les gens vivent les histoires et nous sommes ravis de collaborer avec Metallica pour un concert unique en son genre. Avec Metallica sur l’Apple Vision Pro, vous avez l’impression d’être sur place : au premier rang, dans les coulisses et même sur scène avec l’un des plus grands groupes de tous les temps.