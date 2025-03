Reuters rapporte qu’en Inde, Apple a réussi à empêcher certaines entités, dont Match (propriétaire de Tinder) ainsi que le groupe de startups Alliance of Digital India Foundation (ADIF), d’accéder à des informations commerciales sensibles issues d’une enquête antitrust menée par la Competition Commission of India (CCI), le régulateur indien. L’enquête avait conclu qu’Apple abusait de sa position dominante sur l’App Store au détriment des développeurs et des utilisateurs. Sans surprise, Apple avait nié tout écart, affirmant être un acteur mineur en Inde face à la domination d’Android, la CCI doit encore rendre une décision finale, qui pourrait inclure des amendes et des changements obligatoires concernant les méthodes commerciales de l’entreprise.

Dans le cadre de cette enquête antitrust, Match et ADIF avaient demandé l’accès à certaines informations, notamment sur les paiements aux développeurs et les revenus globaux, mais ces données avaient été caviardées dans les documents partagés par Apple. Match a alors accusé Apple de pratiques similaires dans d’autres affaires antitrust avec pour objectif d’éviter un examen approfondi de ses pratiques commerciales. Cependant, dans un ordre confidentiel daté du 3 mars, la CCI a finalement statué en faveur d’Apple, estimant que partager ces informations causerait du tort à l’entreprise, en particulier parce que Match est déjà impliqué contre Apple dans d’autres affaires antitrust similaires. Apple peut toujours contester les conclusions de l’enquête avant la décision finale de la CCI, attendue dans les prochaines semaines.