Beaucoup de personnes trouvent que les fonctionnalités d’Apple Intelligence sont décevantes et il se trouve qu’Apple est du même avis, au point que l’intelligence artificielle ne va pas booster les ventes d’iPhone. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo a prévenu ses sous-traitants.

La déception d’Apple Intelligence a un impact sur les ventes d’iPhone

Kuo indique :

Dernièrement, le consensus du marché a évolué vers une position plus prudente concernant les livraisons d’iPhone et d’Apple Intelligence (Siri), ce qui confirme mes prédictions antérieures. En outre, il est clair que lorsqu’Apple a communiqué des prévisions de livraisons prudentes à ses principaux fournisseurs en début d’année, ces derniers avaient déjà pris en compte les performances décevantes d’Apple Intelligence.

Il est vrai que plusieurs analystes se sont un peu emballés lors de l’annonce d’iOS 18 et d’Apple Intelligence à la WWDC en juin 2024. Certains ont estimé que l’IA allait booster les ventes d’iPhone. Mais Kuo a fait partie de ceux qui n’étaient pas vraiment de cet avis.

En juillet 2024, soit un mois après l’annonce d’Apple Intelligence, l’analyste avait indiqué que les estimations de ses confrères concernant une amélioration des ventes d’iPhone grâce aux fonctions d’IA étaient trop optimistes. Plus récemment, en janvier 2025, il a indiqué que l’intérêt pour Apple Intelligence a sérieusement baissé parce qu’Apple traîne à proposer certaines fonctions. En face, OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini), Anthropic (Claude) et d’autres dévoilent de plus en plus de fonctions avec leurs chabots.

Le cas le plus flagrant que le nouveau Siri plus intelligent. Apple l’a annoncé en juin 2024 et a évoqué une arrivée pour 2025. Sauf que le fabricant a annoncé il y a quelques jours que son nouveau Siri est reporté et arrivera finalement « au cours de l’année à venir ».

Au vu des prévisions d’Apple auprès des fournisseurs, il faudra attendre un moment avant d’avoir ce nouvel assistant boosté à l’IA. Cela ne va naturellement pas aider pour les ventes des iPhone 16 et des iPhone 17.