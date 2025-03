L’iPad 11 avec la puce A16, disponible à l’achat depuis quelques jours, peut maintenant utiliser l’application de montage vidéo Final Cut Pro. En effet, Apple a mis à jour la fiche de l’App Store concernant la compatibilité.

La fiche de Fina Cut Pro sur l’App Store indique désormais : « Nécessite iPadOS 17.6 ou une version ultérieure et un appareil doté d’une puce série M ou A16 ». Étonnamment, l’App Store français indique toujours qu’il faut au minimum la puce A17 Pro. Mais il s’agit d’une erreur qui sera probablement corrigée prochainement.

L’avantage du support de l’iPad 11 avec sa puce A16 est qu’il s’agit de la tablette la moins chère d’Apple. Son prix débute à 409 euros. Auparavant, il fallait au minimum l’iPad mini et sa puce A17 Pro avec un premier prix de 609 euros.

Voici comment Apple présente son application :

Final Cut Pro réinvente la création vidéo pour iPad avec une interface tactile pour les créateurs, les professionnels et les étudiants. Utilisez la caméra pro intégrée et composez votre plan avec des commandes manuelles, ou connectez, enregistrez et synchronisez facilement jusqu’à quatre iPhone ou iPad avec Live Multicam. Parcourez des projets complexes avec Multi-Touch et montez avec précision à l’aide de la molette et la timeline magnétique. Ajoutez votre touche avec Live Drawing et créez des animations manuscrites sur votre métrage. Bénéficiez dʼune vaste bibliothèque de graphiques, effets et musique pour vos projets. Final Cut Pro pour iPad offre toute la puissance d’un studio de production.