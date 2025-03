Apple a t-il vraiment laissé le port USB-C sur l’iPhone 17 Air par crainte des lois européennes ? Si Bloomberg l’affirme, l’information n’a pas été confirmée par Apple et un nouvel élément peut largement faire douter de cette rumeur. Le site 9to5mac a en effet décidé d’en avoir le cœur net concernant l’obligation de port USB-C en Europe, et a donc interrogé à ce sujet Federica Miccoli, attachée de presse de la Commission européenne en charge du marché intérieur et de la stratégie industrielle. Interrogée sur la légalité d’un iPhone sans port USB-C sur le territoire européen, Federica Miccoli a répondu par la positive : « Oui. Étant donné que ce type d’équipement radio ne peut pas être rechargé via un câble, il n’est pas tenu d’intégrer la solution de charge filaire harmonisée. »

En d’autres termes, l’obligation du port USB-C ne concerne QUE les appareils mobiles se rechargeant avec un fil. L’Europe encourage bien cette harmonisation des systèmes de recharge, mais Apple a donc tout à fait le droit de vendre un iPhone vraiment sans fil et juste équipé du MagSafe pour la recharge. A vrai dire, il y a de fortes chances que la firme de Cupertino ait été parfaitement au courant de ce cadre légal, ce qui permet au passage de de douter de la validité des affirmations de Bloomberg. Alors, l’iPhone 18 Air sera t-il le tout premier iPhone sans aucun port USB-C ?